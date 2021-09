Renzi: «La perizia psichiatrica a Berlusconi è una sguaiata provocazione». E su Mps attacca D’Alema (Di domenica 19 settembre 2021) «Incredibile la perizia psichiatrica a Berlusconi. È giusto verificare se è malato o meno. Ma chiedere una perizia del genere assume i contorni di una inutile, sguaiata provocazione». Per Matteo Renzi «non si fa altro che confermare che in questi anni c’è stata una persecuzione. Non potrei definire altrimenti la perizia psichiatrica per un signore di 85 anni. Giusto che Berlusconi presenti ricorso. E alla sinistra dico: arriverà il momento di dare un giudizio politico sulla sua vicenda senza cercare di combatterlo per via ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 settembre 2021) «Incredibile la. È giusto verificare se è malato o meno. Ma chiedere unadel genere assume i contorni di una inutile,». Per Matteo«non si fa altro che confermare che in questi anni c’è stata una persecuzione. Non potrei definire altrimenti laper un signore di 85 anni. Giusto chepresenti ricorso. E alla sinistra dico: arriverà il momento di dare un giudizio politico sulla sua vicenda senza cercare di combatterlo per via ...

Advertising

Adnkronos : #Renzi: “Perizia psichiatrica a Berlusconi? Persecuzione”. - SecolodItalia1 : Renzi: «La perizia psichiatrica a Berlusconi è una sguaiata provocazione». E su Mps attacca D’Alema… - cocchi2a : RT @serebellardinel: @matteorenzi scende in campo in difesa di #Berlusconi: Non potrei definire persecuzione una 'perizia psichiatrica' per… - FarAlessandro : @zarzingale @GiuliaCortese1 accordo rotto per bieco calcolo politico,non certo per prendere le distanze da B,ma per… - cristinapasque : RT @serebellardinel: @matteorenzi scende in campo in difesa di #Berlusconi: Non potrei definire persecuzione una 'perizia psichiatrica' per… -