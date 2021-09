La storia e la narrazione nei videogiochi Nintendo – La Bustina di Lakitu – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 19 settembre 2021) Online si legge spesso che i giochi Nintendo avrebbero “poca storia”. Ma cosa significa? E che cos’è la narrazione, in un videogioco?. L’argomento che tratteremo oggi è estremamente complesso e per essere approfondito, anche solo in parte, meriterebbe uno spazio ben più vasto di quello concessoci da un articolo: il nostro obbiettivo, con questa puntata de La Bustina di Lakitu, è proprio quello di palesarne la complessità. Con incursioni, inevitabili, in territori che col videogioco non hanno un legame diretto. Parleremo di quello che, volgarmente, viene definito “storia”. E notoriamente i ... Leggi su helpmetech (Di domenica 19 settembre 2021) Online si legge spesso che i giochiavrebbero “poca”. Ma cosa significa? E che cos’è la, in un videogioco?. L’argomento che tratteremo oggi è estremamente complesso e per essere approfondito, anche solo in parte, meriterebbe uno spazio ben più vasto di quello concessoci da un articolo: il nostro obbiettivo, con questa puntata de Ladi, è proprio quello di palesarne la complessità. Con incursioni, inevitabili, in territori che col videogioco non hanno un legame diretto. Parleremo di quello che, volgarmente, viene definito “”. E notoriamente i ...

Advertising

ariele0916 : comportando scientificamente sostenuta da una logica empirici-formale. Ora per White il mio approccio scientifico a… - akelagris : RT @AngeloAiraghi2: La storia dell'umanità è quasi totalmente una narrazione di progetti falliti e speranze deluse. È saggio mantenere un… - CeciliaAliwen : RT @AngeloAiraghi2: La storia dell'umanità è quasi totalmente una narrazione di progetti falliti e speranze deluse. È saggio mantenere un… - Dgdave76 : @StreetRoverBlog Ecco. Questo è un discorso che ho difficoltà nel digerire. Soprattutto quando vedo vincere fotogra… - SbRocko1 : E lo dico a @matteobordone non perché penso che influenzi come @dlfabbri. Ma perché se @dlfabbri è intitolato alle… -