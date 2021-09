Highlights e gol Psg-Lione 2-1 | Ligue 1 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 19 settembre 2021) Glie i gol di Paris Saint Germain-2-1, big match della sesta giornata della. Al Parco dei Principi il Psg centra il sesto successo di fila in campionato, al termine di una partita molto equilibrata. Succede tutto nel secondo tempo, con gli ospiti che passano in vantaggio al 54? grazie all’ex Milan Paquetà che batte Donnarumma. I parigini si riversano in avanti e una decina di minuti dopo arrivano al pari con il rigore trasformato da Neymar tra le polemiche. Nel finale ecco la zampata vincente di Mauro Icardi in pieno recupero. GLI...

