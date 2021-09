“Gli può solo allacciare le scarpe”: Donnarumma, l’ultima frecciata sul caso (Di domenica 19 settembre 2021) A riflettere sulla strana situazione di Donnarumma al PSG è Gianluca Pagliuca, che critica duramente la fermezza dei parigini nello scegliere Navas. La questione relativa alla mancata titolarità di Gigio Donnarumma con il PSG tiene banco e discussione un po’ dovunque, ma soprattutto in Italia. L’estremo difensore della Nazionale italiana ha lasciato il Milan convinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 settembre 2021) A riflettere sulla strana situazione dial PSG è Gianluca Pagliuca, che critica duramente la fermezza dei parigini nello scegliere Navas. La questione relativa alla mancata titolarità di Gigiocon il PSG tiene banco e discussione un po’ dovunque, ma soprattutto in Italia. L’estremo difensore della Nazionale italiana ha lasciato il Milan convinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lauraboldrini : Processo aggiornato al 28/9 per #PatrickZaki. Si può fare qualcosa per i diritti umani e per Patrick? Sì. Il go… - antoniospadaro : “Qui il nome di Dio è stato disonorato, perché la blasfemia peggiore che gli si può arrecare è quella di usarlo per… - il_pucciarelli : La comunicazione odierna di Cingolani mi ricorda quelle dell'amministratore di condominio quando le spese aumentano… - evertbelova : RT @believeinmusic_: guenda sveglia non stiamo criticando quel rattuso di tuo padre perché un uomo in là con l'età non può provarci con una… - Hibbing59 : RT @fra80liccardo: @Ussignur_ @Ambrakey1 ??????quindi chi non ha il #greenpass può anche non pagare più le tasse? Cosa gli sospendono??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli può Referendum, 'La firma digitale scardina la ritrosia del parlamento sui temi divisivi' E' come una matrioska russa: dentro un'elezione che non può che avvenire a larga maggioranza ci ... Quante chances gli dà?. Bisognerà leggere il quesito per capire se ci sono i presupposti. Ma ho molti ...

Chi è davvero Paulo Dybala : la sfida di far scordare Ronaldo La firma di Dybala esprime un carattere sensibile, focoso e sfidante per cui può facilmente ... mentre nella vita privata avrebbe bisogno di trovare, con umiltà, una migliore serenità interiore che gli ...

Catherine Malabou: «Anche il cervello può essere “felice”. La responsabilità è nostra» Sette del Corriere della Sera E' come una matrioska russa: dentro un'elezione che nonche avvenire a larga maggioranza ci ... Quante chancesdà?. Bisognerà leggere il quesito per capire se ci sono i presupposti. Ma ho molti ...La firma di Dybala esprime un carattere sensibile, focoso e sfidante per cuifacilmente ... mentre nella vita privata avrebbe bisogno di trovare, con umiltà, una migliore serenità interiore che...