Commisso: «Fiorentina in regola con i conti, Juve e Inter no». Castrovilli dimesso dall'ospedale ma salterà l'Inter

Attacca le regole del calcio, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervistato da Novantesimo minuto, su Raidue. Dove spiega che la Fiorentina è una società senza debiti, paga gli stipendi regolarmente, ma non è possibile che ogni 6 mesi lui debba portare soldi in Italia per rientrare nell'indice di liquidità, mentre squadre come Juventus e Inter non lo fanno. Castrovilli dimesso dall'ospedale, ma contro l'Inter non potrà esserci.

