Atp Nur-Sultan 2021 | programma | date | orari e copertura tv

(Di domenica 19 settembre 2021) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di Nur-, evento di scena da lunedì 20 a domenica 26 settembre. Il torneo kazako garantirà la presenza di tennisti del calibro di Aslan Karatsev e Aleksandr Bublik, rispettivamente prima e seconda testa di serie. Due gli azzurri presenti nel main draw, vale a dire Andreas Seppi e Lorenzo Musetti. I match saranno offerti in diretta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale dell’emittente e mediante la piattaforma SuperTennix. In alternativa, ...

Andreas Seppi sfiderà Timofey Skatov al primo turno dell'250 diSultan 2021 , denominato eccezionalmente 'Astana Open'. L'azzurro è reduce da straordinarie prestazioni agli Us Open 2021, tali da proiettarlo sotto i riflettori del prestigioso ...Il montepremi e il prize money dell'250 diSultan 2021 , torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Il numero uno del seeding è il russo Aslan Karatsev, mentre nella parte bassa del tabellone il favorito è Bublik. Tra gli ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 250 di Nur-Sultan 2021, evento di scena da lunedì 20 a domenica 26 settembre.Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Nur Sultan 2021, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Il numero uno del seeding è il russo Aslan Karatsev, mentre nella parte bassa del tabellone ...