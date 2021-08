Overwatch 2 niente uscita nel 2022? Un leak fa preoccupare (Di lunedì 9 agosto 2021) Lo sviluppo e la data di uscita di Overwatch 2 sono stati un argomento "caldo" sin da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta, ma un nuovo leak sembra portare brutte notizie per i giocatori che speravano in un lancio nel 2022. Blizzard ha rivelato molto sul gioco, nuovi eroi, modalità, mappe, modifiche al gameplay e altro ancora. Tuttavia, una data di uscita non è stata ancora confermata. Anche nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo, lo studio ha detto che avrebbe rivelato maggiori dettagli su Overwatch 2 nelle prossime settimane e mesi. Ma ancora una volta, non hanno ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 9 agosto 2021) Lo sviluppo e la data didi2 sono stati un argomento "caldo" sin da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta, ma un nuovosembra portare brutte notizie per i giocatori che speravano in un lancio nel. Blizzard ha rivelato molto sul gioco, nuovi eroi, modalità, mappe, modifiche al gameplay e altro ancora. Tuttavia, una data dinon è stata ancora confermata. Anche nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo, lo studio ha detto che avrebbe rivelato maggiori dettagli su2 nelle prossime settimane e mesi. Ma ancora una volta, non hanno ...

Advertising

Soldier76bot : RT @Tinychip12: Non mi erano mancate per niente le competitive su Overwatch... Quanta tossicità madonna - Tinychip12 : Non mi erano mancate per niente le competitive su Overwatch... Quanta tossicità madonna -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch niente Activision Blizzard sta perdendo alcuni sponsor della Overwatch League per colpa della causa legale Gaming Today Overwatch 2 nel 2022? 'Lo sviluppo sta richiedendo più tempo del previsto' Secondo un leak Overwatch 2 potrebbe non arrivare nel 2022: 'lo sviluppo sta prendendo più tempo del previsto'.

Overwatch 2: potrebbe non arrivare nel 2022, secondo un rumor Stando un rumor, i lavori su Overwatch procedono a rilento e lo sparatutto Blizzard potrebbe non essere pronto per il 2022.. Un rumor che sta circolando in rete da alcune ore potrebbe mettere di ...

Secondo un leak Overwatch 2 potrebbe non arrivare nel 2022: 'lo sviluppo sta prendendo più tempo del previsto'.Stando un rumor, i lavori su Overwatch procedono a rilento e lo sparatutto Blizzard potrebbe non essere pronto per il 2022.. Un rumor che sta circolando in rete da alcune ore potrebbe mettere di ...