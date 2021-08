Non è accettabile sanzionare i lavoratori senza Green Pass, dice Maurizio Landini (Di lunedì 9 agosto 2021) «Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti i lavoratori a vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il Green Pass, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora». Inizia così l’intervista di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, alla Repubblica. Il sindacalista si riferisce alle multe previste per il personale scolastico che si presenti al lavoro privo di Green Pass e anche con la norma dell’ultimo decreto del governo che finisce per trattare le mense aziendali allo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 9 agosto 2021) «Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti ia vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il, ma in nome di ciò non èintrodurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora». Inizia così l’intervista di, segretario generale della Cgil, alla Repubblica. Il sindacalista si riferisce alle multe previste per il personale scolastico che si presenti al lavoro privo die anche con la norma dell’ultimo decreto del governo che finisce per trattare le mense aziendali allo ...

