Lucifero bollente e afa insopportabile | sarà la settimana più calda dell’estate

(Di lunedì 9 agosto 2021) L’anticiclone subtropicale africanosi sta espandendo con sempre maggiore forza per raggiungere il nostro Paese. Lo spiega il team del sito www.iLMeteo.it . “Quella appena iniziata – avvertono gli esperti –lapiù2021, con temperature che potranno raggiungere i 47-48°C al Sud. Non ci saranno però solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento”. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che “la ...

Advertising

_______unagi : Ma questo vento bollente proviene direttamente dalla bocca di Lucifero? -

Ultime Notizie dalla rete : Lucifero bollente

Adnkronos

... non a caso,. Non ci saranno infatti solo le temperature a tratti eccezionali a rendere ... Sarà dunque un weekend davveroper molte regioni del Paese anche se, vista la distanza in ...Sarà dunque un weekend davveroper molte regioni del Paese anche se, vista la distanza in ... LE ULTIME NOTIZIE Meteo In arrivo, sarà l'ondata di caldo più forte dell'Estate 8 Agosto ...I meteorologi, sempre molto fantasiosi nel dare nomi a cicloni, anticicloni, perturbazioni e altre manifestazioni atmosferiche, l’hanno chiamato Lucifero. Nome appropriato se si considera che porterà ...Ma i termometri saliranno bene anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori così elevati anche se ci penserà il fenomeno dell’afa a complicarci la vita. Superfluo dire, scrive ilmeteo.