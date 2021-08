Green pass Italia, quali sono i test validi per avere la certificazione (Di lunedì 9 agosto 2021) Come ormai noto, la persona che è stata vaccinata contro il Covid-19 (anche solo prima dose) o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid può ottenere il Green pass, richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’, e dal 6 agosto obbligatorio per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso e a tutta una serie di attività: spettacoli, eventi e competizioni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 agosto 2021) Come ormai noto, la persona che è stata vaccinata contro il Covid-19 (anche solo prima dose) o ha ottenuto un risultato negativo almolecolare/antigenico o è guarita dal Covid può ottenere il, richiesto inper partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’, e dal 6 agosto obbligatorio per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso e a tutta una serie di attività: spettacoli, eventi e competizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, falsi certificati venduti on line: blitz della Polizia contro amministratori canali Telegram La Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione, denominata ''Fake Pass', di contrasto al commercio online di falsi Green pass Covid - 19. Gli utenti - spiega un comunicato - venivano attratti con messaggi come 'ciao, ti spiego brevemente come funziona: attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, ...

Covid, vendevano falsi Green pass: la polizia sequestra 32 canali Telegram Vasta operazione della polizia, denominata 'Fake Pass' , di contrasto al commercio online di falsi Green pass Covid - 19 . Gli investigatori della polizia postale e e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari, con il coordinamento delle rispettive procure, hanno eseguito perquisizioni e sequestri ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass Italia, quali sono i test validi per avere la certificazione Il Green pass, richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da ...

Appello da Jesolo: «La Germania invii sanitari per i tamponi» E adesso gli italiani, anche loro di corsa a fare il tampone per le ferie o la partecipazione ad eventi con il Green pass, si lamentano: «Per noi è già difficile», ha commentato una signora ...

