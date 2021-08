Covid, Sileri: 'Nuove chiusure? No, perché avremo più vaccinati' (Di lunedì 9 agosto 2021) 'Fra un mese avremo ancora più gente vaccinata, perché dovremmo chiudere? Stiamo passando da quella fase di pandemia verso una fase di endemia, ovvero la presenza del virus che rimarrà con noi chissà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 9 agosto 2021) 'Fra un meseancora più gente vaccinata,dovremmo chiudere? Stiamo passando da quella fase di pandemia verso una fase di endemia, ovvero la presenza del virus che rimarrà con noi chissà ...

Advertising

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Nuove chiusure? No, perché avremo più vaccinati' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Nuove chiusure? No, perché avremo più vaccinati' #covid - globalistIT : - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Nuove chiusure? No, perché avremo più vaccinati' #covid - DawnofAlbion : Perchè??.. -