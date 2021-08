Campobasso | vasto incendio a Campomarino | case e alberghi invasi dal fumo | 500 sfollati Le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 agosto 2021) Sono stati 500 gliLido a causa di undi vegetazione divampato nel pomeriggio di domenica 8 agosto. I focolai hanno lambito l’abitato creando problemi alle famiglie che, per motivi di sicurezza, hanno preferito lasciare leinvase dal. Stop al transito degli automobilisti sulla Ss 16 per circa 2 ore mezzo e dei treni da Pescara. La Ss 16 in zonaè stata riaperta in serata ma la circolazione è tuttora rallentata. Le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Termoli, Santacroce di Magliano e ...