Terremoto a Cellino | Romina ruba il posto alla figlia di Al bano Jasmine distrutta | “Non è giusto” Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di domenica 8 agosto 2021) Anche se non dà a vedere da giorni AlCarrisi sta un po’ rosicando per essere stato escluso insiemedal cast della seconda edizione di The Voice Senior. Si tratta del talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Ma oltre il danno la beffa. Se infatti all’inizio circolava il nome di Orietta Berti come suo sostituto adesso è spuntato anche quello diPower. Al momento, infatti, mentre la prima rete della tv di Stato sta mandando in onda le repliche della prima stagione, gli autori del programma stanno lavorando con grande fermento per la seconda edizione ...