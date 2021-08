Persona crudele Quando papà ha avuto un infarto La sorellastra distrugge Meghan Markle | un racconto che mette i brividi

(Di domenica 8 agosto 2021) Sempre nel mirino. Sempre sotto attacco. E probabilmente le ragioni stanno nel suo carattere, difficile a dir poco. Si parla di, la controversa e discussa moglie del principe Harry, bersagliata non soltanto dalla famiglia reale inglese ma anche dalla sua, di famiglia. Ora è il turno della, Samantha, che suspende parole durissime. Non è la prima volta in cui Samantha passa all'attacco. In quest'occasione lo ha fatto in un'intervista al programma GB News condotto da Dan Wootton, dove è arrivata a bollareaddirittura come ...

Samantha Markle torna ad attaccare la sorellastra Meghan. Stavolta, la donna ha descritto la Duchessa di Sussex come una'incredibilmente' e per questo impossibile da amare. Non è la prima volta che Samantha si scaglia contro la moglie di Harry, a cui attribuisce anche i problemi di salute avuti dal loro ...Abbi pietà,. Non ne posso più, non posso più passare un giorno senza vederti. E no, l'... vicino a te, mia anima, nel furore dell'amore mantengo sempre il rispetto per la tuae per il ...Samantha Markle attacca ancora la moglie di Harry, tornando su dinamiche famigliari che rendono ormai molto difficile un ipotetico riavvicinamento ...Non c’è pace per Meghan Markle che, ancora una volta, è finita nel mirino della sorellastra Samantha che l’ha accusata di essere una persona crudele e senza cuore. La donna, ospite del programma GB Ne ...