Mattarella ricorda i morti di Marcinelle | “Diritti e tutele al centro | ora grande sforzo per il Recovery”

(Di domenica 8 agosto 2021) Morirono 252 minatori quel giorno a, in Belgio: 136 erano immigrati italiani. Nel 65° anniversario di una delle maggiori tragedie che abbiano riguardato i nostri connazionali, il Presidente della Repubblica, Sergiole vittime in un messaggio. L’8 agosto 1956 scoppiò un incendio al Bois du Cazier, uno dei pozzi principali della miniera di. Le vittime erano perlopiù italiani emigrati Oltralpe alla ricerca di lavoro. Sempre oggi, ricorre anche un altro anniversario, quello del 75° anniversario dalla stipula dell’Intesa Italo-Belga per l’approvvigionamento di carbone all’Italia ...

A sessantacinque anni dalla tragedia, Sergio Mattarella ricorda le vittime di quel terribile giorno. 'Il mio pensiero più rispettoso e la vicinanza della Repubblica vanno oggi innanzitutto ai familiari di quanti hanno perso la vita sul luogo di ... "Questa giornata che ricorda Marcinelle oggi è diventata anche la Giornata nazionale del sacrificio del ..."