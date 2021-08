Incendi in Grecia: a Evia villaggio circondato dalle fiamme, 55 roghi ancora attivi. Terrore in Attica (Di domenica 8 agosto 2021) Continua a bruciare la Grecia dove migliaia di persone sono in fuga dalle fiamme. L'Attica, la regione di Atene, continua a essere devastata da Incendi che nonostante l'opera incessante di vigili del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Continua a bruciare ladove migliaia di persone sono in fuga. L', la regione di Atene, continua a essere devastata dache nonostante l'opera incessante di vigili del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'altra notte drammatica in Attica a causa degli incendi: le fiamme hanno raggiunto anche alcune case. La situazio… - ilpost : Tra venerdì e sabato in Grecia sono scoppiati altri 400 incendi - fanpage : La situazione in Grecia è sempre più drammatica. - viagrazie : RT @WWFitalia: ??Mediterraneo di #fuoco ?? Terribili #incendi continuano a divampare in #Italia #Grecia e #Turchia Le #foreste bruciano, il… - EmilyGio2 : Incendi Grecia, a Evia, villaggio circondato dalle fiamme - Europa - ANSA -