Ex gieffina | “Tornare al Grande Fratello? Solo per condurlo!” | poi si candida a Ballando con le stelle

(Di domenica 8 agosto 2021) Francesca De Andrè svela a quale condizione tornerebbe al. L’ex, intervistata da Leggo, sianche per partecipare ad un famosissimo talent show di Rai1. Francesca De Andrè: “alpere Isola dei Famosi? Diciamo che essendo tutti grandi programmi dico che mi piacerebbe condurli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'ex gieffina, intervistata da Leggo, si candida anche per partecipare ad un famosissimo talent show di Rai1. Francesca De Andrè: "Tornare al Grande Fratello? Solo per condurlo!" Grande Fratello e ...Ex gieffina: "Tornare al Grande Fratello? Solo per condurlo oppure come opinionista", poi si candida a Ballando con le stelle, ecco chi è.