Covid | centinaia di giovani ballavano assembrati | chiusa discoteca a Rimini

(Di domenica 8 agosto 2021) Erano ina ballarenellaEcu di, la scorsa notte, in violazione delle norme anti-(GLI AGGIORNAMENTI). Per questo motivo, la polizia di Stato e locale hanno disposto la chiusura della struttura per cinque giorni. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria.

...poter partecipare agli eventi a causa delle restrizioni e della chiusura degli impianti per. ... Si tratta di pochedi giapponesi, bloccati dalle forze dell'ordine senza alcuna tensione o ...Erano ina ballare assembrati nella discoteca Ecu di Rimini, la scorsa notte, in violazione delle norme anti -( GLI AGGIORNAMENTI ). Per questo motivo, la polizia di Stato e locale hanno ...Per tutti i soggetti coinvolti è scattata la denuncia Spiagge e mare occupate abusivamente tra Gallipoli e Leuca: scatta il blitz della Guardia costiera di Gallipoli, che ha restituito al pubblico uso ...Paura contagi a Rimini. Una discoteca è stata chiusa dopo che la polizia ha trovato più di mille persone che ballavano la notte scorsa in violazione di ogni ...