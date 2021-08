Colto da malore durante il giro in bici a Reana, muore un ciclista di Tricesimo (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 370 times, 370 visits today) Notizie Simili: Imprenditore morto a Udine per un'overdose,… Investe una ciclista e poi scappa, identificato il… muore nella Rsa di Latisana dopo ... Leggi su friulioggi (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 370 times, 370 visits today) Notizie Simili: Imprenditore morto a Udine per un'overdose,… Investe unae poi scappa, identificato il…nella Rsa di Latisana dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Colto malore Colto da malore durante il giro in bici a Reana, muore un ciclista di Tricesimo Infarto fatale durante il giro in bici a Reana. Voleva godersi un giro domenicale in bicicletta, ma è stato stroncato da un malore fatale. È accaduto nella mattinata di oggi a Reana . Un pensionato di 69 anni, residente a Tricesimo, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio durante la pedalata. È subito scattato l'...

Scivola e batte la testa uscendo dalla messa, arriva l'elisoccorso Forse è stato un momento di disattenzione, o forse è stato colto da un malore dovuto al caldo. Sta di fatto che un anziano, C. A . di Farra di Soligo , è scivolato, in tarda mattinata, uscendo dalla chiesa di Santo Stefano, a Farra, battendo la testa sugli ...

Colto da un malore, è morto Enrico Razzini: era il direttore di Autovie Venete e responsabile per la Terza corsia Il Messaggero Veneto Escursionista colto da malore, trasferito in ospedale dall’elisoccorso PENNE (PE) Domenica di intensa vigilanza su tutto territorio abruzzese da parte del Soccorso Alpino e Speleologico con sei stazioni alpine operative, che hanno monitorato l’alta affluenza ...

