Ciclismo | Marc Soler | “E’ arrivato il momento di cercare nuove sfide E’ un onore far parte dell’UAE Team Emirates”

(Di domenica 8 agosto 2021)è pronto ad una nuova sfida. Dopo sette stagioni alla Movistar il ciclista spagnolo ha firmato un biennale con l’UAE. Un’avventura che potrebbe rilanciare la carriera del talentuoso 27enne nativo di Vilanova i la Geltrú., così come riporta cyclingpro, è felice di questa nuova avventura: “E’ un grande piacere entrare a far, non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura e di affrontare le prossimeciclistiche. Arrivo nella formazione emiratina pieno di ...

Advertising

sportal_it : La nuova sfida di Marc Soler -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Marc

OA Sport

E poi servono esempi positivi di tutto quello che con ilsi può fare. Noi siamo ... L'antropologo franceseAugé ha detto: "Sarebbe bello se la bicicletta potesse diventare lo strumento ...La Uae prosegue la sua campagna di rafforzamento in salita, sarebbero infatti vicini siaSoler dalla Movistar che George Bennett dalla Jumbo Visma.Marc Soler è pronto ad una nuova sfida. Dopo sette stagioni alla Movistar il ciclista spagnolo ha firmato un biennale con l'UAE Team Emirates. Un'avventura che potrebbe rilanciare la carriera del tale ...Marc Marquez ha vissuto un fine settimana del Gran Premio della Stiria non troppo lineare, con alcune giornate positive, altre meno. Tra queste, non possiamo non citare quella odierna, con una gara da ...