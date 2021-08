Chiara Ferragni | cifre da capogiro per la sua tata | ecco lo stipendio settimanale

(Di domenica 8 agosto 2021) Rosalba, lache lavora per Fedez eI Ferragnez, aliase Fedez avendo ormai due figli non hanno potuto fare a meno diRosalba. Quest’ultima, infatti, è divenuna presenza costante nella vita della famosissima fashion blogger cremonese e dell’ex giurato di X Factor da quando è venuto al L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

chromedend : Chiara Ferragni - censore_ : RT @censore_: RICORDATE: Esistono gli influencer perchè esistono i DEFICIENTER che hanno bisogno di essere 'influenzati'. E' grazie a loro… - ErrePi8 : RT @censore_: RICORDATE: Esistono gli influencer perchè esistono i DEFICIENTER che hanno bisogno di essere 'influenzati'. E' grazie a loro… - infoitcultura : Eurovision 2022, conduce Cattelan con Chiara Ferragni - caneabbandonato : RT @adiafora_: Senza giudizi morali e nel modo più soggettivamente oggettivo possibile: specie in proporzione al reddito, Chiara Ferragni p… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

New entry nella collezione di gioielli preziosi di. Di cosa si tratta? Qual è il suo valore di mercato? Questo è tanto altro sul nuovo pezzo della regina delle influencer Laè sempre al centro della scena. La moglie di Fedez ...stato rilasciato il poster di 'Time is up' , il nuovo film di Elisa Amoruso ('" Unposted', 'Maledetta Primavera', 'Bellissime') con Bella Thorne e Benjamin Mascolo . Una produzione Lotus Production " una società di Leone Film Group " con Rai Cinema e ...Chiara Ferragni Fedez: commentando un post ironico della sorella Francesca, Chiara si prende gioco del marito Fedez, deridendolo.NAPOLI - Su Instagram sono nate decine e decine di fashion blogger, influencer dai numeri colossali che dettano il bello e il brutto tempo in fatto di moda. Una di queste è Chiara Biasi, classe 1990 e ...