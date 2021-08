(Di sabato 7 agosto 2021) Ile l’didel Wta di Sanper. Al ‘Mubadala Silicon Valley Classic’ vanno in scena le due semifinali che decreteranno altrettante finaliste. Apre iluna sfida di doppio, seguita dal match di singolare della parte alta del tabellone tra Elise Mertens e Daria Kasatkina, rispettivamente prima e quarta forza del seeding. Di seguito ilcompleto con orari italiani. IL TABELLONE DEL TORNEO STADIUM Dalle ore 22.00 – McNally/Vandeweghe vs Jurak/Klepac Non prima delle 00.00 – ...

... si sta allenando al Circolo Tennis Spezia Jasmine Paolini, classe 1996 originaria di Castelnuovo Garfagnana, numero 96 del ranking. A seguire strettamente la tennista aVenerio, quel Renzo ...Il programma e l'ordine di gioco deldiJose 2021 per venerdì 6 agosto . Al 'Mubadala Silicon Valley Classic' vanno in scena i quarti di finale con i quattro match per allineare il tabellone alle semifinali. Apre il programma la ...Wta San Jose 2021, programma e ordine di gioco sabato 7 agosto delle semifinali del torneo sul cemento americano ...SAN JOSE' (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Daria Kasatkina vola in semifinale al "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 con 565.530 dollari di montepremi in corso sul veloce di San Jose', in Cal ...