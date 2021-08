WhatsApp non eseguirà la scansione delle tue foto per abusi sui minori (Di sabato 7 agosto 2021) WhatsApp ha dichiarato che l’ultima funzionalità iOS di Apple introduce “qualcosa di molto preoccupante nel mondo” e che non effettuerà la scansione delle tue foto per verificare la presenza di abusi sui minori. Il nuovo strumento di Apple per scoprire potenziali abusi sui minori nelle foto di iPhone sta suscitando polemiche come era palesemente intuibile. Già un giorno dopo l’annuncio, Will Cathcart, capo dell’app di messaggistica di Facebook, WhatsApp, ha affermato che la società rifiuterà di adottare il software perché ... Leggi su pantareinews (Di sabato 7 agosto 2021)ha dichiarato che l’ultima funzionalità iOS di Apple introduce “qualcosa di molto preoccupante nel mondo” e che non effettuerà latueper verificare la presenza disui. Il nuovo strumento di Apple per scoprire potenzialisuinelledi iPhone sta suscitando polemiche come era palesemente intuibile. Già un giorno dopo l’annuncio, Will Cathcart, capo dell’app di messaggistica di Facebook,, ha affermato che la società rifiuterà di adottare il software perché ...

yyeojwn : il tipo che ho bloccato su whatsapp mi ha appena scritto su discord ….. non posso manco giocare in pace - giannifioreGF : #WhatsApp non eseguirà la scansione delle tue foto per abusi sui minori: - Lukas__2021 : @Valenti44837922 si beh Vale, sebbene lungi dal voler difendere app e stella di David 2021, il problema della data… - _yelle_ : ps: ha funzionato. Non le ho scritto. Però ho passato tutta la sera a piagne e rileggere tutta la nostra chat di wh… - tobdea : Quando Facebook ha comprato Instagram l ha pagata 1bn. Whatsapp 19bn. Non era beneficienza -