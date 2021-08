Tokyo | Jacobs in prima pagina sul Times | «L' ex nutrizionista e quegli anabolizzanti»

(Di sabato 7 agosto 2021) In Inghilterra non hanno preso bene l'exploit di Marcell. Un'altra volta. Già finito sotto accusa dopo la finale stravinta dei 100 metri, il campione olimpico di2020,...

. La notte insonne porta consiglio. Il giorno dopo, i quattro ragazzi che fecero l'impresa ... Per un quarto d'ora di domande, Filippo Tortu , Marcell, Lorenzo Patta e Fausto Questo ...Leggi anche2020, Olimpiadi azzurre: Giochi da record per l'Italia2020, atletica d'oro: "Più spazio a noi, non c'è solo calcio" "se rimane, quello di oggi, può arrivare a ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Speriamo che i genitori portino i loro figli nei campi di atletica. Lo sport insegna tanto: non bisogna arrendersi alla prima difficolta’, non bisogna mollare perche’ n ...Vota! L’oro olimpico di Fausto Desalu costruito con gli allenamenti a Parma. Nell’impresa leggendaria del quartetto che ieri ha vinto la staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tok ...