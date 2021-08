Stop treni Circum, Nappi: “Ennesima cartolina di disservizi che De Luca invia dalla Campania” (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci risiamo: la peggiore linea ferroviaria d’Italia batte un altro colpo. Per improvvisa indisponibilità di personale, oggi EaV ha cancellato di punto in bianco ben 8 corse della Circum, creando seri disagi in particolare sulla tratta Napoli-Sorrento, che nel fine settimana e in questi giorni estivi è utilizzata oltre che da pendolari del mare anche da numerosi turisti. L’Ennesima cartolina di degrado e di mancanza di servizi che il governatore De Luca e il suo più stretto circolo di collaboratori, di cui fa parte il presidente di EaV, Umberto De Gregorio, inviano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci risiamo: la peggiore linea ferroviaria d’Italia batte un altro colpo. Per improvvisa indisponibilità di personale, oggi EaV ha cancellato di punto in bianco ben 8 corse della, creando seri disagi in particolare sulla tratta Napoli-Sorrento, che nel fine settimana e in questi giorni estivi è utilizzata oltre che da pendolari del mare anche da numerosi turisti. L’di degrado e di mancanza di servizi che il governatore Dee il suo più stretto circolo di collaboratori, di cui fa parte il presidente di EaV, Umberto De Gregorio,no ...

