Shakhtar Donetsk, prima sconfitta per De Zerbi: l'Oleksandriya vince di misura (Di sabato 7 agosto 2021) Roberto De Zerbi ha incassato la prima sconfitta in campionato, nel contesto ucraino dell'esperienza con lo Shakhtar Donetsk. I gialloneri hanno ceduto all'Oleksandriya, in trasferta, per 2-1, insuccesso arrivato dopo due vittorie consecutive contro Inhulets e Lviv. Prestazione tutt'altro che negativa degli uomini guidati tatticamente dall'ex tecnico del Sassuolo, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma resa derivata dalle reti di Tretyakov e Kovalets; non è bastata la reazione giallonera caratterizzata dal gol di Korniienko. De Zerbi rammaricato per la ...

