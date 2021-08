Musica | a Pompei concerto di solidarietà per il Monastero delle Trentatré

(Di sabato 7 agosto 2021)di solidarietà, questa sera a, in sostegno delTrentatrè di Napoli. L’Artemus Ensemble e Bosco de’ Medici Wine Resort si uniscono per una serata all’insegna della cultura, dellae di solidarieta’. Alle ore 20, l’orchestra diretta dal Maestro Alfonso Todisco omaggerà il compianto Enrico Caruso – a cento anni dalla sua scomparsa – con le musiche di Rossini, Donizetti e Verdi. Si esibiranno quattro cantanti lirici d’eccezione: Concetta Pepere, Keta Nino, Franco Cerri e Michael Alfonsi. Ilsi svolgera’ al fresco nel Bosco de’ Medici , a ingresso ...

Advertising

sudreporter : Cacciati da #Tropea, accolti allo #streetfestival di #Pompei: lieto fine per due buskers italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Pompei

L'orchestra ha recentemente ottenuto un grande successo con un concerto disacra all'interno del Santuario di, dando ancor più lustro all'iniziativa. A fine serata, chi vorrà, potrà ......30 al bar "I Faraglioni" e cena al ristorante "Il Golfo" condal vivo. (Con prenotazione ... storico e archeologico come Amalfi, Positano,ed Ercolano, senza dimenticare le isole. Ragosta ...Concerto di solidarietà, questa sera a Pompei, in sostegno del Monastero delle Trentatrè di Napoli. L'Artemus Ensemble e Bosco de' Medici Wine Resort si uniscono per ...Il 6 agosto, nel primo giorno in cui la certificazione è diventata obbligatoria per l’accesso in tutti i luoghi della cultura, il sito archeologico ha registrato ben 6.890 visitatori e sono stati 319 ...