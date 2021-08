Lascia da sola a casa la figlia di 20 mesi per una festa che dura 6 giorni, condannata: 'È morta di fame' (Di sabato 7 agosto 2021) Ha ammesso le sue responsabilità Verphy Kudi, a processo per omicidio colposo per aver Lasciato da sola a casa la figlia, la piccola Asiah Kudi , di 20 mesi. La piccola è letteralmente morta di fame e ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) Ha ammesso le sue responsabilità Verphy Kudi, a processo per omicidio colposo per averto dala, la piccola Asiah Kudi , di 20. La piccola è letteralmentedie ...

Advertising

glooit : Lascia figlia sola a casa per 5 giorni, bimba morta di fame: mamma condannata a 9 anni di carcere leggi su Gloo… - ploutoch : non la mia amica che mi lascia da sola per stare con i ragazzi - SereLalita : @noccioline_ Questi giorni di vacanza gotiteli, lascia stare le amiche e vai dove vuoi da sola, se non vogliono ven… - adorvslouis : non mi sono mai sentita così sola come in questo ultimo periodo e boh anche se non ti ho mai visto e tu manco sai c… - MS_silvermar : @pap1pap È l'ex che ti lascia 'perché ho bisogno di stare un po da sola' e dopo 3 giorni è in giro con un altro ?? -