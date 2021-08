L'acqua in bottiglia consuma risorse 3.500 volte in più rispetto a quella del rubinetto (Di sabato 7 agosto 2021) acqua in bottiglia o acqua del rubinetto? La scelta dipende anche dalla vostra attenzione all'ambiente. La prima, infatti, consuma 3.500 volte in più in risorse naturali rispetto alla seconda. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021)indel? La scelta dipende anche dalla vostra attenzione all'ambiente. La prima, infatti,3.500in più innaturalialla seconda. E' ...

Advertising

repubblica : Il devastante impatto dell'acqua in bottiglia sulla natura: incide 1.400 volte più di quella del rubinetto - Mielinaa : @__Dery Grazie per questo tweet perché mi hai ricordato che devo scendere a comprare l'acqua liscia in bottiglia pe… - AntonellaStara2 : RT @MediasetTgcom24: L'acqua in bottiglia consuma risorse 3.500 volte in più rispetto a quella del rubinetto #acquarubinetto - 6dimattina_ : 10 euro 2 pizze margherite giganti, 1 Coca Cola e 1 bottiglia d’acqua ???? - mr_kubra : RT @MediasetTgcom24: L'acqua in bottiglia consuma risorse 3.500 volte in più rispetto a quella del rubinetto #acquarubinetto -