Gaetano Curreri | Sconfitto il grande figlio di p | presto mi dimettono dall' ospedale

(Di sabato 7 agosto 2021) Come sta? "Anche questo 'di p...' l'abbiamo! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l'affetto ricevuto". Così in un post, citando...

SAN BENEDETTO, infarto sul palco a San Benedetto.... Antonio Pennacchi, l'ultimo saluto di Latina: il funerale dello scrittore con le pagine di 'Canale Mussolini''MONTORIO - A causa delle condizioni di salute di, il concerto degli Stadio, in programma domenica 22 agosto a Montorio al Vomano nell'ambito di Gran Sasso Live, è annullato. "Auguriamo adi tornare presto sul palco - ...Come sta Gaetano Curreri? "Anche questo 'grande figlio di p...' l'abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto ...«Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto» scrive il frontman e compositore degli Stadio. «Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazio ...