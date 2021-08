Dani Alves oro alle Olimpiadi | Buffon | «Definizione di vincente»

(Di sabato 7 agosto 2021) Gianluigi, ex portiere della Juve, ha scritto questo messaggio adopo l’oro a Tokyo 2020. Le parole Attraverso il suo profilo Twitter, Gianluigiha voluto dedicare questo messaggio a, che oggi ha aggiunto alla sua bacheca il 44esimo trofeo. Oro, per l’ex Juve,Tokyo 2020 col suo Brasile. «Ladi “” nei dizionari andrebbe riscritta! Complimenti amico mio!». Ladi “” nei dizionari andrebbe riscritta! ...

Sulle ali dell'entusiasmo si Verdeoro rientrano in campo con l'obiettivo di chiudere il match e con Richarlison al 52 sfiorano il doppio vantaggio. L'attaccante brasiliano colpisce da buona ..., capitano della spedizione verdeoro, ha vinto l'ennesimo titolo della sua incredibile carriera: l'oro alle Olimpiadi è il trofeo numero 44 conquistato dal terzino ex Barcellona e Juve. Un ...Al momento della premiazione con la medaglia d'oro, Richarlison ha confermato il proprio status di personaggio. Scherzando pure con Infantino.Il Brasile campione olimpico uscente non ci pensa nemmeno ad "abdicare" e così centra la seconda medaglia d'oro consecutiva.