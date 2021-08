Coronavirus in Toscana: morta a Firenze una donna di 60 anni. E 714 nuovi contagi (Di sabato 7 agosto 2021) Un'altra vittima del Coronavirus, oggi 7 agosto 2021, in Toscana. Si tratta di una donna di 60 anni che risiedeva a Firenze. E sono 714 i nuovi contagiati (693 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico) con età media di 33 anni (27% ha meno di 20 anni, 40% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 8% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Un'altra vittima del, oggi 7 agosto 2021, in. Si tratta di unadi 60che risiedeva a. E sono 714 iati (693 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico) con età media di 33(27% ha meno di 20, 40% tra 20 e 39, 22% tra 40 e 59, 8% tra 60 e 79, 3% ha 80o più) L'articolo proviene daPost.

