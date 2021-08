Calomini intitola una piazza al maestro Luigi Roni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calomini intitola

Cerimonia di intitolazione della piazza al maestro Luigi Roni giovedì 12 agosto alle 19.30 presso, nel comune di Fabbriche di Vergemoli. "Un evento in onore e in ricordo del suo operato - spiega il sindaco Michele Giannini - , stimato concittadino con uno spiccato senso di appartenenza ...Cerimonia di intitolazione della piazza al maestro Luigi Roni giovedì 12 agosto alle 19.30 presso, nel comune di Fabbriche di Vergemoli. "Un evento in onore e in ricordo del suo operato - spiega il sindaco Michele Giannini - , stimato concittadino con uno spiccato senso di appartenenza ...