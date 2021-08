Unipol, Cimbri: prossimo piano industriale in primavera (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Unipol presenterà il nuovo piano industriale in primavera. E’ quanto ha dichiarato il CEO del gruppo, Carlo Cimbri, nella call di presentazione dei conti semestrali. Il manager ha rimarcato che sulle riserve il gruppo ha usato una policy di “assoluta prudenza”, che intende mantenere anche nel prossimo futuro. “Non le abbiamo toccate – ha precisato – come del resto avevamo fatto lo scorso anno”. “Mi fa piacere poter confermare quanto abbiamo sempre detto, ovvero la nostra intenzione di rispettare il nostro impegno, come da piano industriale, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –presenterà il nuovoin. E’ quanto ha dichiarato il CEO del gruppo, Carlo, nella call di presentazione dei conti semestrali. Il manager ha rimarcato che sulle riserve il gruppo ha usato una policy di “assoluta prudenza”, che intende mantenere anche nelfuturo. “Non le abbiamo toccate – ha precisato – come del resto avevamo fatto lo scorso anno”. “Mi fa piacere poter confermare quanto abbiamo sempre detto, ovvero la nostra intenzione di rispettare il nostro impegno, come da, ...

