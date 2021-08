Tokyo 2020, Paltrinieri, Tita e Banti a Fiumicino e passerella d’onore (Di venerdì 6 agosto 2021) Applausi e passerella d’onore questa sera all’aeroporto di Fiumicino per il rientro da Tokyo di Gregorio Paltrinieri, argento negli 800m stile libero di nuoto e bronzo nella 10km di fondo e per la coppia d’oro della vela italiana (classe mista Nacra 17) Ruggero Tita e Caterina Banti. Sono stati tanti i presenti nello scalo romano tra parenti, amici e rispettivi gruppi sportivi di appartenenza, ma anche passeggeri in transito e operatori aeroportuali che, con applausi, cori, striscioni e bandiere tricolore, hanno a lungo festeggiato i medagliati olimpici all’uscita del ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Applausi equesta sera all’aeroporto diper il rientro dadi Gregorio, argento negli 800m stile libero di nuoto e bronzo nella 10km di fondo e per la coppia d’oro della vela italiana (classe mista Nacra 17) Ruggeroe Caterina. Sono stati tanti i presenti nello scalo romano tra parenti, amici e rispettivi gruppi sportivi di appartenenza, ma anche passeggeri in transito e operatori aeroportuali che, con applausi, cori, striscioni e bandiere tricolore, hanno a lungo festeggiato i medagliati olimpici all’uscita del ...

