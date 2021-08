Terrore a Tokyo, uomo accoltella 10 persone su un treno di pendolari: due sono gravi (Di venerdì 6 agosto 2021) Terrore a Tokyo in piene Olimpiadi. Un uomo è stato arrestato dopo aver ferito dieci persone a coltellate su un treno di pendolari: due dei feriti sono in gravi condizioni , secondo la tv pubblica Nhk,... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021)in piene Olimpiadi. Unè stato arrestato dopo aver ferito diecia coltellate su undi: due dei feritiincondizioni , secondo la tv pubblica Nhk,...

