SuperEnalotto, la fortuna bacia la Bergamasca (Di venerdì 6 agosto 2021) La Lombardia si conferma terra fortunata grazie al SuperEnalotto : nel concorso del 5 agosto è stato centrato un "5" del valore di 21.116,86 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021) La Lombardia si conferma terrata grazie al: nel concorso del 5 agosto è stato centrato un "5" del valore di 21.116,86 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il ...

Advertising

Giochi24 : 2 7 26 30 38 #estrazione #millionday #5 #agosto #giovedi #olimpiadi Non tutti i problemi che uno ha con la sua rag… - MariaArrigo1 : Ovviamente non ho vinto io! - infoitcultura : SuperEnalotto, la fortuna bacia ancora le Marche: ad Ancona un “5” da 43 mila euro - infoitcultura : Marche baciate ancora dalla fortuna: centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 43mila euro - Giochi24 : 6 31 38 42 50 #estrazione #millionday #4 #agosto #mercoledi chi ama l'uomo così come è oodia l'uomo come dovrebbe e… -