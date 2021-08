Sul dark web sarebbero già in vendita 795 account della Regione Lazio (Di venerdì 6 agosto 2021) sarebbero 795 gli account della Regione Lazio disponibili per chi volesse acquistarli sul dark web. A renderlo noto è Repubblica, parlando di un avviso di WatchGiard – azienda Usa che si occupa di sicurezza informatica – e di una prova per arrivare alla schermata degli account rubati tramite il supporto di un hacker etico. La certezza del recupero dei dati violati c’è, dopo l’annuncio di Zingaretti – seppure come sono stati recuperati non sia stato chiarito – e ora sembrerebbe farsi strada anche la consapevolezza che alcuni dati violati Regione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 agosto 2021)795 glidisponibili per chi volesse acquistarli sulweb. A renderlo noto è Repubblica, parlando di un avviso di WatchGiard – azienda Usa che si occupa di sicurezza informatica – e di una prova per arrivare alla schermata deglirubati tramite il supporto di un hacker etico. La certezza del recupero dei dati violati c’è, dopo l’annuncio di Zingaretti – seppure come sono stati recuperati non sia stato chiarito – e ora sembrerebbe farsi strada anche la consapevolezza che alcuni dati violati...

