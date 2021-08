Sardegna, confronto a Villa Devoto tra il Presidente Solinas, sindacati e Amministratori del Sulcis (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Un confronto a tutto campo sullo sviluppo del Sulcis e del polo industriale di Portovesme. “Accompagnare la decarbonizzazione con la nascita di nuove politiche industriali che garantiscano sviluppo e benessere al territorio, salvaguardando i livelli occupazionali e garantendo una componente industriale che necessita alla nostra regione, e che deve mantenere la sua presenza anche nel futuro”, è quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che stamane a Villa Devoto ha ricevuto una folta delegazione di sindacalisti e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Una tutto campo sullo sviluppo dele del polo industriale di Portovesme. “Accompagnare la decarbonizzazione con la nascita di nuove politiche industriali che garantiscano sviluppo e benessere al territorio, salvaguardando i livelli occupazionali e garantendo una componente industriale che necessita alla nostra regione, e che deve mantenere la sua presenza anche nel futuro”, è quanto ha dichiarato ildella Regione, Christian, che stamane aha ricevuto una folta delegazione di sindacalisti e ...

