Quel che resta del Biafra (Di venerdì 6 agosto 2021) Nell'immaginario collettivo, soprattutto per la generazione che ci ha preceduto, il Biafra riporta alle mente bambini emaciati, malnutriti e in fin di vita. Ma se oggi un curioso volesse cercare il Biafra su google maps, convinto che sia uno Stato, ne rimarrebbe deluso: non troverebbe niente. Il Biafra, territorio tra Camerun e sud-est della Nigeria, ha avuto una vita brevissima (1967-1970) come stato secessionista. Si chiamò Biafra perché affacciava sull'omonimo golfo. Quel che è stata una repubblica (riconosciuta ufficialmente da sei Paesi) per soli tre anni, popolata in gran parte dall'etnia chiamata ...

