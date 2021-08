Ora è ufficiale | Demiral è un giocatore dell’Atalanta

(Di venerdì 6 agosto 2021) Arriva l’ufficialità: Merihè un nuovo. Vi avevamo parlato di questo possibile affare il 24 luglio, per poi confermarvi le indiscrezioni 2 giorni fa. Da oggi inizia una nuova avventura per il difensore turco. Questo il Tweet: ????????? ??????? @Merihè un nuovo! Ho? geldin, Merih! #is a new Atalanta player! Welcome, Merih! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/82QhThYlPL — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) August 6, 2021 Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA UFFICIALE: MESSI NON RINNOVA CON IL BARCELLONA #SkyCalciomercato #Messi #Barcellona - 1913parmacalcio : #???????????????????????????????????????????????? I nostri valori La nostra identità La nostra nuova terza maglia. Scopri di più ?????… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE, GREALISH NUOVO GIOCATORE DEL MAN. CITY IL GIOCATORE HA FIRMATO UN CONTRATTO DI 6 ANNI… - tuttoatalanta : UFFICIALE: Atalanta, riscattato Romero. Minusvalenza di 4,8 milioni per la Juve. Ora il Tottenham… - elyazambo : Videoclip ufficiale di #baciamiadunconcerto fuori ora! -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale

Romero al Tottenham L'ufficialità del trasferimento di Demiral all'Atalanta precede quella del passaggio di Romero al Tottenham, di cui proprio il turco è chiamato a raccogliere l'eredità in ...I vincitori riceveranno una comunicazionevia mail e/o telefonica. I voucher - volo ... come dimostra in particolare la nuova connessione con Monaco di Baviera che permettedi collegare ...Sbeffeggiato decenni fa per le doti d'attore non eccelse, Clint Eastwood è nel frattempo diventato uno dei registi più apprezzati del cinema statunitense e ora, a 91 anni suonati, firma il suo nuovo l ...Arriva anche l'ufficialità per Merih Demiral all'Atalanta dalla Juventus: c'era attesa per la conferma della formula ...