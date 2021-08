Nicki Minaj sbugiarda Jessie J: “Cosa cavolo dici?!” (Di venerdì 6 agosto 2021) In una recente intervista rilasciata a Glamour, Jessie J ha raccontato come sono nate le sue hit, da Price Tag a Domino. La cantante inglese ha anche rivelato com’è nata la collaborazione con Ariana Grande e Nicki Minaj in Bang Bang. “Bang Bang è una canzone che esisteva già. Non ho scritto io Bang Bang. Max Martin ha scritto Bang Bang e l’avevamo già cantata sia io che Ariana,. Entrambe l’abbiamo adorata da subito. Ci siamo dette: “Perché non la facciamo entrambe?”. Quindi Ariana è rimasta sulla seconda strofa, io ho registrato la prima strofa, e poi Nicki l’ha sentita in studio e ha subito detto: “Devo cantare anche io ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 agosto 2021) In una recente intervista rilasciata a Glamour,J ha raccontato come sono nate le sue hit, da Price Tag a Domino. La cantante inglese ha anche rivelato com’è nata la collaborazione con Ariana Grande ein Bang Bang. “Bang Bang è una canzone che esisteva già. Non ho scritto io Bang Bang. Max Martin ha scritto Bang Bang e l’avevamo già cantata sia io che Ariana,. Entrambe l’abbiamo adorata da subito. Ci siamo dette: “Perché non la facciamo entrambe?”. Quindi Ariana è rimasta sulla seconda strofa, io ho registrato la prima strofa, e poil’ha sentita in studio e ha subito detto: “Devo cantare anche io ...

Advertising

StraNotizie : Nicki Minaj sbugiarda Jessie J: “Cosa cavolo dici?!” - ayellowlamp : son passata da zio alfredo e i maneschi a nicki minaj in 0.3 secondi per riprendermi - TWxMBeltrami : Ventisettesimo giorno con delle fottutissime news di Martina Cover da paura di Grand Piano di Nicki Minaj… - ArianaTeam_IT : RT @ArianaTeam_IT: Lady Gaga e Nicki Minaj hanno commentato gli ultimi due post su Instagram di Ariana Grande! @LadyGaga : “SORELLA MIA!!”… - maaparliamodime : @catenadisale Mamma mia a partire da nicki minaj non si è capito più nulla -