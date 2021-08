Moratti: “Lukaku via per necessità. Messi? Ai miei tempi avrei fatto di tutto per prenderlo” (Di venerdì 6 agosto 2021) Massimo Moratti sul futuro di Lukaku e Messi Giorni caldi per il calciomercato. Non solo il possibile addio all’Inter di Romelu Lukaku, ma anche il futuro di Lionel Messi che da ieri non è più un giocatore del Barcellona. Di questo ne ha parlato l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. “Credo che la necessità di cassa faccia propendere per la cessione di Romelu, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva – l’augurio dell’ex patron del Biscione -. Non conosco la situazione ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Massimosul futuro diGiorni caldi per il calciomercato. Non solo il possibile addio all’Inter di Romelu, ma anche il futuro di Lionelche da ieri non è più un giocatore del Barcellona. Di questo ne ha parlato l’ex presidente nerazzurro Massimointervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. “Credo che ladi cassa faccia propendere per la cessione di Romelu, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva – l’augurio dell’ex patron del Biscione -. Non conosco la situazione ...

