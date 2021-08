Mara Venier pubblica un video e scrive un post “Quanto …”, tutto il web si commuove (Di venerdì 6 agosto 2021) Mara Venier si sta godendo questa vacanze prima di riprendere da settembre una nuova stagione di Domenica In come lei stessa ha confermato alla fine di quella scorsa. Le ultime due edizioni per la Venier sono state molto faticose perché l’assenza di pubblico in studio più tutti i timori che derivano dalla pandemia non hanno reso giorni facili ma lei, da grandissima professionista qual è, ha tenuto botta e ha condotto due edizioni bellissime con un successo di pubblico grandissimo tanto che la concorrenza l’ha sempre sconfitta. Nelle ultime puntate aveva come ospite anche un imitatore di Barbara D’Urso, Vincenzo De Lucia e sulle prime il ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 6 agosto 2021)si sta godendo questa vacanze prima di riprendere da settembre una nuova stagione di Domenica In come lei stessa ha confermato alla fine di quella scorsa. Le ultime due edizioni per lasono state molto faticose perché l’assenza di pubblico in studio più tutti i timori che derivano dalla pandemia non hanno reso giorni facili ma lei, da grandissima professionista qual è, ha tenuto botta e ha condotto due edizioni bellissime con un successo di pubblico grandissimo tanto che la concorrenza l’ha sempre sconfitta. Nelle ultime puntate aveva come ospite anche un imitatore di Barbara D’Urso, Vincenzo De Lucia e sulle prime il ...

Advertising

zazoomblog : Mara Venier pubblica un video e scrive un post “Quanto …” tutto il web si commuove - #Venier #pubblica #video… - Valependragon : Iggy Pop nel remix di I wanna be your slave ha le vibes di Mara Venier ubriaca a capodanno 2003 su RAI 1 - bbriedits : RT @aaaaalessssia: AMADEUS basta, ma in che senso condurrai Sanremo 2022? Io sognavo già Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venier e L… - aaaaalessssia : AMADEUS basta, ma in che senso condurrai Sanremo 2022? Io sognavo già Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Mara Venie… - lorenzo60833262 : RT @Cinguetterai: Cara Barbara D’Urso, “non è vero che i politici scelgono te”. Mara Venier spiattella la verità. #DomenicaIn #Pomeriggio5… -