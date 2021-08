Manifestazioni fuori legge. Indagati a Roma 39 irriducibili No Green pass. La Digos indaga anche sui cortei svolti in altre città (Di sabato 7 agosto 2021) Prima il tam tam sui social, poi l’estemporanea manifestazione contro il Green pass per le vie di Roma e anche in altre città italiane. Potrebbero costare cari al popolo dei “no pass” i cortei non autorizzati di ieri su cui sta indagando la Digos che nella Capitale hanno già identificato 39 partecipanti a altre 4 nella manifestazione tenuta a Biella. La situazione più rumorosa è sicuramente quella che ha riguardato la città eterna dove, principalmente su Telegram, è stata organizzata la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Prima il tam tam sui social, poi l’estemporanea manifestazione contro ilper le vie diinitaliane. Potrebbero costare cari al popolo dei “no” inon autorizzati di ieri su cui stando lache nella Capitale hanno già identificato 39 partecipanti a4 nella manifestazione tenuta a Biella. La situazione più rumorosa è sicuramente quella che ha riguardato laeterna dove, principalmente su Telegram, è stata organizzata la ...

crusader0160 : @Costanz00242134 Le manifestazioni con la Meloni o con SALVINI o con dio onnipotente non servono più a nulla. L’uni… - Fontane10Matteo : Da oggi si chiude l’era della libertà e si apre l’era dei locali clandestini dove si balla e si vive come una volta… - Massimo71000 : @BellomoAlexis Quelle persone li come spe non sono ancora state spaventate fisicamente, le manifestazioni nelle pi… - RubinWard : Oggi un no-vax, mi ha detto la sua idea alternativa al green pass: - Tutti con la mascherina - Distanziamento socia… - roberto_carpini : @marioadinolfi Sto post praticamente ci ha portato fortuna. Con il quartetto azzurro vincente siamo arrivati a 6 me… -