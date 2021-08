Lukaku - Chelsea | a 120 milioni si fa! Poi per l' Inter il top sarebbe Vlahovic | ma

Advertising

DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - Gazzetta_it : Chelsea pronto a salire a 120 milioni per Lukaku. Domani il contatto con l'Inter - biagio4658 : Siamo partiti da 130 M e già siamo scesi a 115 M, tra un paio di rilanci pagheremo noi il Chelsea per prendersi Lukaku... - hbk_89 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire #Lukaku ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Chelsea

Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul calciomercato del Inter che cerca il sostituto diormai versoE' attesa per oggi una nuova offerta delall'Inter per Romelu. Secondo i media inglesi I Blues starebbero per presentare una nuova proposta da 120 milioni di euro al club nerazzurro per riportare a Londra il centravanti belga.E' attesa per oggi una nuova offerta del Chelsea all'Inter per Romelu Lukaku. Secondo i media inglesi I Blues starebbero per presentare una nuova proposta da 120 milioni di euro al club nerazzurro per ...Calciomercato Serie A, tiene banco la notizia della trattativa tra Inter e Chelsea per il cartellino del bomber belga Lukaku. Atalanta, è ufficiale il prestito di Demiral dalla Juventus ...