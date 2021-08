LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Arina scatenate, attesa per Baldassarri. Errore di Agiurgiuculese (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.25 Dina Averina strabilia e strappa 27.600, ma 0.65 meno di Ashram. La russa fa meglio della gemella di 0.35 ed è in testa a metà gara. Ora la quotata bielorussa Alina Harnasko. 06.20 E ora gustiamoci la magia di Dina Averina con la palla. 06.16 WOOOW! Linoy Ashram si riscatta alla grande! Pazzesco 28.250, addirittura un punto in più di Arina Averina! Si è rimessa in carreggiata. 06.10 attesa per Ashram che deve riscattare l’erroraccio della prima rotazione se vuole inseguire la finale. 06.00 Ora un tris di ginnaste non di rilievo per la classifica generale: l’australiana Lidiia ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.25 Dina Averina strabilia e strappa 27.600, ma 0.65 meno di Ashram. La russa fa meglio della gemella di 0.35 ed è in testa a metà gara. Ora la quotata bielorussa Alina Harnasko. 06.20 E ora gustiamoci la magia di Dina Averina con la palla. 06.16 WOOOW! Linoy Ashram si riscatta alla grande! Pazzesco 28.250, addirittura un punto in più diAverina! Si è rimessa in carreggiata. 06.10per Ashram che deve riscattare l’erroraccio della prima rotazione se vuole inseguire la finale. 06.00 Ora un tris di ginnaste non di rilievo per la classifica generale: l’australiana Lidiia ...

