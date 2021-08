Helbiz, i monopattini elettrici anche a Bardonecchia (Di venerdì 6 agosto 2021) Helbiz arriva a Bardonecchia (TO), una delle località montane più rinomate del Piemonte , con i suoi servizi di micro - mobilità elettrica di monopattini elettrici in sharing per agevolare gli ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)arriva a(TO), una delle località montane più rinomate del Piemonte , con i suoi servizi di micro - mobilità elettrica diin sharing per agevolare gli ...

