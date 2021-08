Guardiola: “Siamo interessati a Kane, ma il Tottenham non vuole trattare” (Di venerdì 6 agosto 2021) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’interesse del club inglese per Harry Kane in conferenza stampa. Siamo interessati a Kane, ma se gli Spurs non vogliono trattare, non c’è altro da aggiungere. Se vogliono trattare ci proveremo, tutto qui. È un giocatore del Tottenham e se non vogliono negoziare è finita. Se sono aperti alla trattativa, il Manchester City e tutti i club del mondo proveranno ad ingaggiarlo. Dipende dal Tottenham, Jack Grealish aveva una clausola rescissoria, quindi era ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Pep, allenatore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’interesse del club inglese per Harryin conferenza stampa., ma se gli Spurs non vogliono, non c’è altro da aggiungere. Se voglionoci proveremo, tutto qui. È un giocatore dele se non vogliono negoziare è finita. Se sono aperti alla trattativa, il Manchester City e tutti i club del mondo proveranno ad ingaggiarlo. Dipende dal, Jack Grealish aveva una clausola rescissoria, quindi era ...

