"Green Pass uguale libertà". Sondaggio, le cifre sorprendenti (e che sorpresa tra gli elettori della Lega e di FdI) (Di venerdì 6 agosto 2021) Per la maggioranza degli italiani, il 61%, il Green Pass evoca "libertà", mentre per il 35%, uno su tre, significa "costrizione". È questo il risultato del Sondaggio che pubblichiamo qui sopra, effettuato nei giorni scorsi su un campione rappresentativo di mille italiani adulti. In questo caso, si evidenzia una differenza sociale: sono i più maturi, con il 72% a ritenere il Green Pass uno strumento liberatorio, abbiano essi un alto o basso livello di istruzione. Politicamente parlando, tutto il centrosinistra, tranne il Movimento 5 Stelle, che è diviso all'incirca in due terzi e un terzo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Per la maggioranza degli italiani, il 61%, ilevoca "", mentre per il 35%, uno su tre, significa "costrizione". È questo il risultato delche pubblichiamo qui sopra, effettuato nei giorni scorsi su un campione rappresentativo di mille italiani adulti. In questo caso, si evidenzia una differenza sociale: sono i più maturi, con il 72% a ritenere iluno strumento liberatorio, abbiano essi un alto o basso livello di istruzione. Politicamente parlando, tutto il centrosinistra, tranne il Movimento 5 Stelle, che è diviso all'incirca in due terzi e un terzo, ...

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - C_K_Relli : 'Il green pass serve per tutelare la libertà.' 'Non è la vittoria di una parte ma del paese.' Ci hanno cancellato, non esistiamo. - gra_carlo : 1 certificato per chi non può vaccinarsi, tampone gratuito ogni settimana (a loro lo dobbiamo) 2 tampone a prezzo c… -